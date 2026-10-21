© Evgrafova Svetlana/Shutterstock/FOTODOMУченые лаборатории молекулярной биотехнологии Научно-исследовательского центра пищевой промышленности и фармацевтики (НИЦ ППиФ) группы компаний «Союзснаб» создали уникальный штамм-продуцент β-галактозидазы — фермента, расщепляющего лактозу.
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