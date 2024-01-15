В Азербайджане задержали членов ОПГ, изготавливавших поддельные паспорта Украины

Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана задержала членов транснациональной организованной преступной группировки, изготавливавших поддельные украинские паспорта для желающих получить убежище в странах Европы.
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