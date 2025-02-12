Трамп хочет освободить всех осужденных в России американцев — Рубио

Намерение вернуть всех осужденных в России американских граждан выразил президент США Дональд Трамп, сообщил глава госдепартамента США Марко Рубио 12 февраля в распространенном заявлении на сайте правительства США.
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