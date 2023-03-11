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Тамбиев о победе «Адмирала» над «Салаватом»: «Серия была упорной и огненной. Очень горжусь ребятами! Благодарю Владивосток и болельщиков»

Леонид Тамбиев назвал огненной серию «Адмирала» и «Салавата» (4-2) в первом раунде.  Клуб из Владивостока впервые в истории КХЛ вышел во 2-й раунд плей-офф.

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