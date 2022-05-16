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Карим Бензема: «Мечтаю о «Золотом мяче», но получу его, если интересы команды буду ставить выше своих»

Карим Бензема прокомментировал получение награды от Союза футболистов Франции. Форвард «Реала» был назван лучшим французским игроком этого сезона, выступающим за пределами страны.

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