Рядовой ВС РФ помог уничтожить две артиллерийские установки ВСУ

Минобороны РФ Гвардии рядовой Дмитрий Вейде в составе артиллерийского орудия прикрывал наших штурмовиков во время наступления и попал под встречный артиллерийский обстрел со стороны украинских националистов.
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