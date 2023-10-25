На пост угодника Божьего выдвинута кандидатура полководца Александра Суворова

Летом этого года Священный Синод Русской Православной Церкви по предложению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла принял решение внести на рассмотрение Синодальной комиссии по канонизации святых вопрос о причислении величайшего полководца Александра Васильевича Суворова к лику святых.