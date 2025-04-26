В Барнауле 9 мая в местах празднования Дня Победы не будут работать электросамокаты

Об этом стало известно по итогам совещания в мэрии В Барнауле 9 мая не будут работать электросамокаты в местах проведения праздничных мероприятий, сообщил замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин на совещании в мэрии.