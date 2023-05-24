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Огнеборцы локализовали пожар на торговых рядах в Одинцово

Огнеборцы локализовали пожар на торговых рядах в Одинцово

Пресс-служба МЧС России сообщила о локализации пожара на строительном рынке в Одинцово. Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».

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