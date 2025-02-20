В Нидерландах поймали четвертого участника кражи румынских артефактов

Задержание четвертого подозреваемого в краже древних артефактов из исторического музея Дренте произвели полицейские Нидерландов, следует из опубликованного 20 февраля на сайте правоохранительных органов сообщения.
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