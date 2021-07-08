Казахстанский боец ММА Бакытжанулы о Рахмонове: «В ближайшее время он заявит о себе еще громче»

Казахстанский рейтинговый боец АСА Асылхан Бакытжанулы поделился своим мнением о прогрессе соотечественника Шавката Рахмонова: «Он очень одаренный боец, плюс к этому пахарь, и это дает свои плоды в UFC.
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