«Меня придушили, упирались коленом в шею». Как полиция выводила кандидата Никиту Сорокина с участка, который подозревают в фалисификации

Вечером 18 сентября кандидат от партии «Яблоко» Никита Сорокин вызвал полицию на участок № 1459 в Невском районе: он предполагал фальсифкацию и сообщал о пропаже пары сотен незаполненныю избирательных бюллетеней.
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