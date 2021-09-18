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«Меня придушили, упирались коленом в шею». Как полиция выводила кандидата Никиту Сорокина с участка, который подозревают в фалисификации

Вечером 18 сентября кандидат от партии «Яблоко» Никита Сорокин вызвал полицию на участок № 1459 в Невском районе: он предполагал фальсифкацию и сообщал о пропаже пары сотен незаполненныю избирательных бюллетеней.

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