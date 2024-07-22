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Езду на самокатах хотят запретить в нижегородском метро

Езду на самокатах хотят запретить в нижегородском метро

Использование электросамокатов на станциях подземки может обернуться штрафом.В Нижнем Новгороде на станциях метро не разрешат ездить на самокатах.

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