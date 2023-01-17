Военное обозрение

3 313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Новиков
    США стремятся добиться перелома в боевых действиях не для украины, а прежде всего для себя! Украинцы используются про...Замминистра оборо...
  • В К
    До3,14здится эта сопливая мразь, свои же и грохнут, или законопатят в психушку!Грета Тунберг: На...
  • Alexander Sinkevich
    а в польскую армию белорусов с картой поляка!Польский генерал ...

Самоходки AS-90 для Украины: новые планы и старые проблемы

Самоходки AS-90 для Украины: новые планы и старые проблемы

Батарея AS-90 на учениях Великобритания готовит новую военную помощь для киевского режима. На этот раз она планирует передать бронемашины разных типов, которые, как ожидается, усилят украинские формирования.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх