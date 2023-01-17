Батарея AS-90 на учениях Великобритания готовит новую военную помощь для киевского режима. На этот раз она планирует передать бронемашины разных типов, которые, как ожидается, усилят украинские формирования.
Популярные статьи
- Российское правительство приняло решение не платить взносы за 2022 год в Европейскую экономическую комиссию ООН
- Глава Приднестровья: Жители республики ещё с 2006-го года выразили желание стать неотъемлемой частью РФ
- Член Демократической партии США: Байдену следовало бы объявить импичмент за военные преступления
Свежие комментарии