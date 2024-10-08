Кровавая битва на реке Шахэ

Атака Новочеркасского полка в бою на реке Шахе. Худ. Ф. Рубо Общая ситуация После Ляоянского сражения, когда армия Куропаткина подарила победу японцам (Как приказ Куропаткина об отступлении спас японскую армию от поражения), русские войска отошли на север, к Мукдену.
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