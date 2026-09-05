Французский гонщик Гасли выиграл квалификацию Гран-при Италии «Формулы-1»

Французский гонщик команды «Альпин» Пьер Гасли победил в квалификации 13-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2026 года — Гран-при Италии на автодроме в Монце.
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