Заместитель главы управы провёл обход в Лосиноостровском районе

Заместитель главы управы Лосиноостровского района Максим Ульянов провёл плановый обход территории. В мероприятии приняли участие участковый уполномоченный полиции, сотрудники управы, общественные советники, активисты Молодёжной палаты и неравнодушные жители.
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