Минобороны РФ предупредило Пентагон о риске неуправляемой эскалации

Политика как она есть

В разговоре с главой Минобороны США Ллойдом Остином министр обороны России Андрей Белоусов выразил серьезные опасения относительно возможности неуправляемой эскалации конфликта из-за действий Украины и США, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.