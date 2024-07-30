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Минобороны РФ предупредило Пентагон о риске неуправляемой эскалации

Минобороны РФ предупредило Пентагон о риске неуправляемой эскалации

В разговоре с главой Минобороны США Ллойдом Остином министр обороны России Андрей Белоусов выразил серьезные опасения относительно возможности неуправляемой эскалации конфликта из-за действий Украины и США, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

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