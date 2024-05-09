Из-за парты прямиком в изобретатели: 5 студенческих стартапов в сфере технологий

Нейросетевой анализ МРТ, программа распознавания древесных пород и умная система диагностики подшипников — это лишь некоторые из проектов, которые сегодня создают не экспериментальные лаборатории, а школьники и студенты.
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