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Молдова опровергла 14-е фейковое «покушение на Зеленского»

Молдова опровергла 14-е фейковое «покушение на Зеленского»

Власти Молдовы опровергли сведения о попытке покушения на диктатора Зеленского при вылете из аэропорта Кишинева на похороны норвежского короля.

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Николай Герасименко

"Четырнадцать покушений!!!" Ещё немного и он переплюнет количество покушений на Фиделя Кастро... А вообще, этому зелебобику следует спилить мушку со ствола его пистолета. Потому как, когда его поймают, ствол поместят в его трещину и провернут несколько раз. 🔂