СБУ заявила о предотвращении серии терактов в Киеве 9 мая

Представительство СБУ сообщило о пресечении ряда терактов в Киеве, пишет информпортал «Укринформ». «СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным», — рассказал пресс-секретарь СБУ Артём Дехтяренко.
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