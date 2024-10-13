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Эдерсон о том, почему не ушел в Саудовскую Аравию летом: «Предложение было, но один из разговоров с Пепом был определяющим. В его словах были видны гарантии, с ним я развился»

Минувшим летом бразильского голкипера связывали с переходом в Саудовскую Аравию. «У меня действительно было предложение, имеющее большой вес, оно было необычным.

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