В 2025 году девальвация рубля продолжится

Фото: rbc.ru В 2025 году, по прогнозам экспертов, процесс девальвации рубля будет продолжаться. В конце ноября Центральный банк России принял решение приостановить покупку иностранной валюты, что стало временной мерой для поддержки курса рубля.
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