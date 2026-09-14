President, chairman of Japan's Chubu Electric step down over data manipulation

The president and chairman of Japan's Chubu Electric Power Co. resigned Monday after an investigative report years of misconduct.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым