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President, chairman of Japan's Chubu Electric step down over data manipulation

The president and chairman of Japan's Chubu Electric Power Co. resigned Monday after an investigative report years of misconduct.

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