В России оценили вероятность совместного управления Запорожской АЭС

Советник главы Крыма, депутат заксобрания Запорожской области Ринат Карчаа в беседе с РИА Новости оценил вероятность совместного управления Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) и назвал подобный сценарий невозможным.
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