Военное обозрение

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В Белоруссии пройдут учения Коллективных сил ОДКБ с участием национальных контингентов стран организации

В Белоруссии пройдут учения Коллективных сил ОДКБ с участием национальных контингентов стран организации

В Белоруссии начинаются совместные оперативно-стратегические военные учения Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Боевое братство - 2023", в которых примут участие национальные контингенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

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