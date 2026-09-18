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Порция водки, ослик на рояле и спасительный брак: как Антон Беляев преодолел тёмное прошлое

Порция водки, ослик на рояле и спасительный брак: как Антон Беляев преодолел тёмное прошлое

Музыкант и продюсер Антон Беляев прошёл редкий для шоу-бизнеса путь: от рискованной юности в Магадане и изматывающей работы аранжировщиком до статуса одного из самых авторитетных деятелей отечественной сцены.

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