Астраханцы из дальних сел могут пройти обследование в передвижном флюорографе

Областной клинический противотуберкулезный диспансер продолжает флюорографическое обследование астраханцев в удалённых от областного центра районах, сообщает региональный министер здравоохранения Александр Буркин.
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