Алла Пугачева надела черную вуаль на похороны 2025 года

Алла Пугачева, культовая певица и исполнительница знаковых песен, таких как «Я не могу жить без тебя» из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», продемонстрировала свое лицо крупным планом, что вызвало бурную реакцию в блогосфере.