Зборовский об оборонительном стиле «Динамо»: «Всех рассудит результат. Мы создаем много моментов, подкрутим реализацию – все будет нормально»

Защитник «Динамо» Сергей Зборовский высказался о первых матчах в составе московской команды. – Сергей, как оцените старт московского « Динамо »: семь матчей – восемь очков? – Летом команда обновилась едва ли не наполовину, если учитывать тренерский штаб.