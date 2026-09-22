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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зборовский об оборонительном стиле «Динамо»: «Всех рассудит результат. Мы создаем много моментов, подкрутим реализацию – все будет нормально»

Защитник «Динамо»  Сергей Зборовский высказался о первых матчах в составе московской команды. – Сергей, как оцените старт московского « Динамо »: семь матчей – восемь очков? – Летом команда обновилась едва ли не наполовину, если учитывать тренерский штаб.

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