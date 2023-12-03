«Муж у нее – абьюзер и тиран, но если бы не он, была бы она сейчас на помойке!»— Эта Олеся – моя дальняя родственница, я даже затрудняюсь определить, кем она мне приходится, седьмая вода на киселе, в общем, неважно, – рассказывает двадцатисемилетняя Татьяна.