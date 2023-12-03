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Гражданочка

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  • Вовладар Даров
    А муж не пробовал заработать на комп, плохого ничего нет в хорошей вещи, если ты зарабатываешь!Неработающий муж ...
  • Виктор Белогорцев
    муж-дитятко малоеНеработающий муж ...
  • Evgenija Palette
    Сделал ВЫБОР Зачем работать, когда можно просто ИГРАТЬ... Ну, и зачем он такой МУЖ (объелся груш...)... если женщина ...Неработающий муж ...

«Муж у нее – абьюзер и тиран, но если бы не он, была бы она сейчас на помойке!»

«Муж у нее – абьюзер и тиран, но если бы не он, была бы она сейчас на помойке!»

«Муж у нее – абьюзер и тиран, но если бы не он, была бы она сейчас на помойке!»— Эта Олеся – моя дальняя родственница, я даже затрудняюсь определить, кем она мне приходится, седьмая вода на киселе, в общем, неважно, – рассказывает двадцатисемилетняя Татьяна.

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