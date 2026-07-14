Когда реклама говорит языком семьи

Почему в российской рекламе все чаще появляются многодетные семьи, связано ли это с новой стратегией брендов или с изменением общественного запроса, и может ли реклама действительно влиять на отношение общества к семейным ценностям? О том, как бизнес соотносит свои коммуникации с государственными установками и почему рекламные образы становятся частью более широкого социального сигнала, «Актуальным комментариям» рассказал политконсультант, социальный архитектор, член Общественной палаты РФ, автор Telegram-канала « Смыслы и стратегии» Станислав Корякин.