«Я так мечтал слушать его блеяние на иврите — и вот облом!»

Байгерей Далгатов

конченная тв..рь, предател родины. видите ли ему нравится когда сионисты -фашисты убивают людей, а защищать своих братьев мы не имеем право, макаревич вы продались за три бессребреника. вы и вам подобные всегда гадили нашей родине, а ваше так называемое "творчество" нам ни к чему, хотя и художественной ценности не представляет и прошлое и настоящее. а предстоит вам безвестно сгинут в колхозе (кибуце) вот от того вы и злитесь на себя.