Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Я так мечтал слушать его блеяние на иврите — и вот облом!»

«Я так мечтал слушать его блеяние на иврите — и вот облом!»

Иноагент Макаревич мстит. Он выпустил новый альбом. И запретил его слушать россиянам и белорусам. Потому что те поддерживают СВО.

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Комментарии
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Tatyana Zaytseva
Это что за иконостас на нём?
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13 час.
Байгерей Далгатов
конченная тв..рь, предател родины. видите ли ему нравится когда сионисты -фашисты убивают людей, а защищать своих братьев мы не имеем право, макаревич вы продались за три бессребреника. вы и вам подобные всегда гадили нашей родине, а ваше так называемое &quot;творчество&quot; нам ни к чему, хотя и художественной ценности не представляет и прошлое и настоящее. а предстоит вам безвестно сгинут в колхозе (кибуце) вот от того вы и злитесь на себя.
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12 час.
СК
Степан Капуста
Галстучек у него аКуенный. В тон висящим наградам и значкам. И этот иудей указывал путь к свету тогдашним тинейджерам. Гнойник вскрылся.
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8 час.

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