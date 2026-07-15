Зеленский в ходе выступления в Киеве употребил русское слово вместо украинского

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз непроизвольно перешел на русский язык. Это произошло в ходе пресс-конференции в Киеве, посвященной проходящему саммиту "Украина - Юго-Восточная Европа" .
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