Курсанты поздравили петербурженок с 8 Марта на Васильевском острове

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта, ФедералПресс. Сотрудники Центра патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» и курсанты Академии милиции под песню Дениса Майданова «Женщина и есть мир» выстроились на набережной стрелки Васильевского острова в форме восьмерки.