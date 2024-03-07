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Курсанты поздравили петербурженок с 8 Марта на Васильевском острове

Курсанты поздравили петербурженок с 8 Марта на Васильевском острове

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта, ФедералПресс. Сотрудники Центра патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» и курсанты Академии милиции под песню Дениса Майданова «Женщина и есть мир» выстроились на набережной стрелки Васильевского острова в форме восьмерки.

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