Министр обороны Пакистана опроверг обвинения в создании лагерей террористов

Обвинения в адрес Пакистана со стороны Афганистана в том, что в стране созданы лагеря подготовки террористов, полностью лишены оснований, заявил глава минобороны Пакистана Хаваджа Асиф 13 января в своем аккаунте соцсети X.
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