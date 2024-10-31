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Простой рецепт возвращения в молодость (хоть на несколько минуточек!)...

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Такие заведения я люблю: где надо с подносом, где салатики рядком, где благодушная тетенька спросит: «будете суп?», а ты в ответ «какие есть?», ну и так далее, до финального компота, чей рецепт, кажется, не изменился с 1952 года.

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