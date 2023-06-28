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Родственники захороненных в Пряже бойцов приехали из Москвы и Италии

Великая Отечественная война спустя десятилетия невольно объединила судьбы двух семей В Карельский поселок Пряжа приехали потомки солдат, погибших в Великую Отечественную войну и захороненных в братской могиле, чтобы поклониться своим родным.

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