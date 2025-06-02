Чем опасны «моховые шарики» для аквариумов? (Не)безобидное украшение

Исследователи обеспокоились вредом, который могут нанести шарики кладофоры шаровидной. Эту водоросль аквариумисты обычно используют в декоративных целях, однако она может стать убежищем для опасных организмов.
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