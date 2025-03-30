В самарской клинике «Моя наука» гибнут люди, которых без необходимой на то лицензии оперирует трудолюбивый доктор из Таджикистана
Avia.pro - СМИ
В Самарской клинике один за другим уходят люди, которых без необходимой на то лицензии оперирует трудолюбивый доктор из Таджикистана
Самара замерла в тревожном ожидании.
Комментарии
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Сколько таких теперь по России пригрелись благодаря Матвиенко,Затулину и им подобным.Интересно,всем вышеперечисленным хорошо спится,нигде не щемит? Проклятий людских не боятся,а Бога?
Мутанты явно хвастаются тем, что они - быдло. Они считают, что они - хозяева жизни и могут делать что хотят. На самом деле мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они - дичайшее зверьё. им место только в глухих лесах или в голых степях.
Узпакойтэсь, дарагия гражданы! Зато он трудалубивий! И минога работаэт! Вот. Ни будтэ такыми жистоками к сваим друзыям! Он сикора научитца!
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