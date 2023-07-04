Регионы России

77 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ман
    Ну не чем больше думать, да и нечем!!!В Госдуме обсужда...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Так им и бизнес в России надо запретить иметь.... Где гражданство, там пусть и зарабатывают..... Нам такие гастарбайт...Глава «Арети» Иго...
  • demyr150648
    Отлично, славная Франция получает по голове из-за своей дурости. Скоро вообще идентификацию национальную потеряет. Я ...Макрон уехал с са...

Китай лишит США редкоземельных металлов. Что стало причиной такого решения?

Китай лишит США редкоземельных металлов. Что стало причиной такого решения?

Китайским экспортерам потребуется разрешение на отправку определенных продуктов из галлия и германия за границу с 1 августа для «сохранения безопасности и национальных интересов», говорится в инструкциях Министерства торговли и таможни Китая, опубликованных в понедельник Китайским экспортерам потребуется разрешение на отправку определенных продуктов из галлия и германия за границу с 1 августа для «сохранения безопасности и национальных интересов», говорится в инструкциях Министерства торговли и таможни Китая, опубликованных в понедельник.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх