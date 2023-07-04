Китай лишит США редкоземельных металлов. Что стало причиной такого решения?

Китайским экспортерам потребуется разрешение на отправку определенных продуктов из галлия и германия за границу с 1 августа для «сохранения безопасности и национальных интересов», говорится в инструкциях Министерства торговли и таможни Китая, опубликованных в понедельник Китайским экспортерам потребуется разрешение на отправку определенных продуктов из галлия и германия за границу с 1 августа для «сохранения безопасности и национальных интересов», говорится в инструкциях Министерства торговли и таможни Китая, опубликованных в понедельник.