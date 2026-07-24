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Царьград

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Минсельхоз увеличил пошлину на экспорт подсолнечного масла до 7 748 ₽

Минсельхоз увеличил пошлину на экспорт подсолнечного масла до 7 748 ₽

Минсельхоз сообщил о росте пошлины на экспорт подсолнечного масла в августе до 7 748 рублей за тонну, что почти в 2,4 раза выше июльских показателей.

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