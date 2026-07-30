БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Дети капитана Дрейка: Европа всерьез намылилась грабить российские суда

Дети капитана Дрейка: Европа всерьез намылилась грабить российские суда

Когда русские углеводороды станут объектом морского разбоя, хватит ли у нас рей, чтобы вешать пиратов? Дмитрий Родионов Фото: Laurent Coust/Abaca/Sipa USA/TASS Страны ЕС хотят распоряжаться изъятой российской нефтью без передачи выручки ее владельцам.

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Комментарии
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ВС
Вадим Седлов
Пора бахнуть, но Путин обоссался.
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1 м.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Предлагаю: выразить глубокую озабоченность и возбудить тридцать восемь уголовных дел!
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1 м.
SI
Sergey Ivanov
Этого мало! Надо еще прочертить 48 Красных Линий!
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1 м.