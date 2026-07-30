Дети капитана Дрейка: Европа всерьез намылилась грабить российские суда

Когда русские углеводороды станут объектом морского разбоя, хватит ли у нас рей, чтобы вешать пиратов? Дмитрий Родионов Фото: Laurent Coust/Abaca/Sipa USA/TASS Страны ЕС хотят распоряжаться изъятой российской нефтью без передачи выручки ее владельцам.