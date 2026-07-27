Раскрыта тема встречи Трампа и Зеленского

Темой встречи во вторник, 28 июля, президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского станет процесс разрешения разногласий между Москвой и Киевом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на CNN.
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