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Zero Hedge

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This Won't End Well... Seattle Becomes First City To Price-Fix Your Groceries

This Won't End Well... Seattle Becomes First City To Price-Fix Your Groceries

This Won't End Well. Seattle Becomes First City To Price-Fix Your Groceries Authored by Mark Harmsworth via the Foundation for Economic Education (FEE) This week the Seattle City Council passed Mayor Katie Wilson's "Fair Pricing and Transparency" ordinance in a 7-2 vote, a first-in-the-nation ban on so-called surveillance pricing.

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