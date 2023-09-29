"Снизить риск". Как на Алтае будут бороться с падениями и переломами у пожилых

Людей старшего поколения подобные травмы могут сделать абсолютно беспомощными, говорит гериатр Наталья Целюк Летом 2023 года Алтайский край вступил в пилотный проект по профилактике падений и переломов у людей пожилого и старческого возраста.
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