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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Энберт: «Хочется от Фроловой увидеть элементы ультра‑си. Понятно, что не в огромном количестве, потому что у нее ставка и стратегия сделаны на чистые прокаты»

10 ноября Фролова победила на этапе Гран-при России в Красноярске, Алина Горбачева заняла второе место, Софья Акатьева – третье.

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