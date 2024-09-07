КИРИЛЛ СТРЕЛЬНИКОВ Весь мир замер в ожидании грандиозных новостей: судя по кислой реакции западных СМИ на выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме, в ближайшем будущем ожидаются рекордные цифры по производству кисломолочной продукции с лейблом "Сделано в волшебном саду".
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