Российские православные воины встречают Рождество на фронте

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации поведал о том, как православные военнослужащие встречают Рождество Христово в полевых условиях, в боевой обстановке.
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