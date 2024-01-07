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Российские православные воины встречают Рождество на фронте

Российские православные воины встречают Рождество на фронте

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации поведал о том, как православные военнослужащие встречают Рождество Христово в полевых условиях, в боевой обстановке.

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