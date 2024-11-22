Автоинспекторы Кабардино-Балкарии исполнили мечту юного блогера, который хочет стать полицейским

Четырехлетний Эмир из с.п. Светловодское Зольского района, настолько воодушевлен службой в полиции, что практически все время находится дома в полицейской форме, имеет полное обмундирование инспектора ДПС и часто снимает себя на видео, рассказывая о правилах дорожной безопасности и предназначении форменной атрибутики.